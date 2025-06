Il 27 giugno 1980 la strage di Ustica, una ferita ancora aperta per l’Italia

MeteoWeb

Il 27 giugno 1980, nei cieli sopra l’isola di Ustica, il volo Itavia IH870, un DC9 con sigla I-TIGI, precipitava tragicamente causando la morte di 81 persone, tra cui 13 bambini. Il velivolo, partito con due ore di ritardo dall’aeroporto di Bologna diretto a Palermo, esplose in volo in circostanze ancora oggi avvolte nel mistero. L’incidente rappresenta una delle pagine più oscure della storia dell’aviazione civile italiana. Secondo le indagini ufficiali, il DC9 sarebbe esploso a causa di un cedimento strutturale, ma numerose teorie alternative suggeriscono che l’aereo sia stato colpito da un missile o coinvolto in un incidente militare. Questo scenario si collega al contesto geopolitico dell’epoca, con tensioni militari nel Mediterraneo che potrebbero aver avuto un ruolo cruciale nella tragedia.

La strage ha generato anni di inchieste, processi e polemiche. Le famiglie delle vittime chiedono giustizia e trasparenza, denunciando presunti insabbiamenti e omissioni da parte delle autorità. Nonostante ciò, molte domande restano ancora senza risposta.

La tragedia di Ustica non è solo una ferita aperta per l’Italia, ma anche un monito sulla necessità di tutela della sicurezza nei cieli e di verità nelle indagini sugli incidenti aerei.