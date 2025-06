Il 30 giugno 1894 veniva inaugurato il Tower Bridge, uno dei simboli più iconici di Londra

MeteoWeb

Il 30 giugno 1894 veniva inaugurato il Tower Bridge, uno dei simboli più iconici della capitale britannica. Progettato per alleggerire il traffico nella zona Est della città, il ponte è un capolavoro dell’ingegneria vittoriana, nato dalla necessità di coniugare funzionalità e rispetto per il traffico fluviale del Tamigi. L’imponente struttura in stile neogotico fu progettata da Sir Horace Jones e realizzata da John Wolfe Barry. Lungo 244 metri, il Tower Bridge è un ponte basculante, le cui sezioni centrali si sollevano per consentire il passaggio delle imbarcazioni più alte. La sua costruzione durò 8 anni e impiegò circa 432 operai.

Il ponte venne aperto ufficialmente dal Principe di Galles, il futuro re Edoardo VII, e dalla Principessa Alexandra, in una cerimonia che attirò migliaia di curiosi. Da allora, il Tower Bridge è diventato una delle principali attrazioni turistiche della città, ammirato per il suo perfetto equilibrio tra eleganza architettonica e innovazione tecnica.