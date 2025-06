Il 5G supera il 4G: svolta globale prevista entro il 2027

MeteoWeb

Secondo l’ultimo Mobility Report di Ericsson, il 2027 segnerà una tappa storica per le telecomunicazioni mobili: il 5G supererà il 4G per numero di abbonamenti nel mondo, a 9 anni dal suo lancio nel 2018. Nel 2024, il 5G ha già rappresentato il 35% del traffico dati mobile globale, raggiungendo il 55% della popolazione mondiale. In Europa, escluse Russia e Ucraina, la copertura si attesta all’85%, ancora inferiore rispetto a India e Nord America, entrambe al 95%. Entro il 2030, si prevede che il 5G coprirà l’85% della popolazione mondiale.

Lo streaming video resta il principale motore della crescita del 5G, con il 74% del traffico dati totali. Tuttavia, l’intelligenza artificiale generativa sta modificando radicalmente l’equilibrio tra download e upload: la maggiore richiesta riguarda ora l’invio di dati dalla periferia verso la rete.

Smartphone sempre più potenti, dispositivi XR e contenuti multimediali avanzati spingeranno ulteriormente la domanda. Secondo Ericsson, l’IA generativa sarà un elemento chiave nella prossima generazione di smartphone, spingendo produttori e operatori a investire in infrastrutture capaci di supportare nuove modalità d’interazione.