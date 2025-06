Il 7 giugno 1984 Enrico Berlinguer colpito da un ictus: portò a termine il comizio nonostante il malore

MeteoWeb

Il 7 giugno 1984 l’Italia venne scossa da un evento drammatico: durante un comizio a Padova, in Piazza della Frutta, l’allora segretario del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, fu colpito da un ictus. Nonostante il malore, Berlinguer portò a termine il suo discorso, mostrando una forza d’animo che commosse la nazione intera.

Le sue condizioni, tuttavia, si aggravarono rapidamente. Ricoverato in ospedale, entrò in coma e, dopo 4 giorni di agonia, si spense l’11 giugno 1984. La sua morte improvvisa, avvenuta “sul campo” durante un’intensa campagna elettorale per le elezioni europee, lasciò un vuoto incolmabile. Milioni di persone parteciparono ai suoi funerali a Roma, testimoniando l’affetto e il rispetto che la sua figura, integerrima e carismatica, aveva saputo conquistare ben oltre i confini del suo partito.

La scomparsa di Berlinguer, simbolo della “questione morale” e di una politica di ideali, segnò la fine di un’epoca e l’inizio di una fase di profondi cambiamenti nel panorama politico italiano.