Il 9 giugno 1934 nasce Paperino, il papero più famoso del mondo

Il 9 giugno 1934 Paperino fece la sua prima apparizione nel cortometraggio Disney La gallinella saggia (The Wise Little Hen). Creato da Walt Disney e Ub Iwerks, il papero dal becco arancione e dalla camminata dinoccolata conquistò immediatamente il pubblico per il suo carattere irascibile ma irresistibilmente comico. Nel cartone, Paperino interpreta un pigro contadino che cerca di evitare il lavoro nei campi, preferendo fingersi malato per non aiutare la gallina protagonista. Anche se il ruolo era secondario, il suo atteggiamento svogliato e la voce stridula – affidata al doppiatore Clarence Nash – lo resero subito un personaggio memorabile.

Da quella breve apparizione, Paperino ha compiuto un percorso straordinario: è diventato uno dei personaggi più amati della famiglia Disney, protagonista di centinaia di cartoni, fumetti e film. Diverso dal perfetto Topolino, Paperino ha sempre rappresentato l’eroe imperfetto, simpatico proprio per i suoi difetti e per la sua capacità di non arrendersi mai.