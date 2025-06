Il 9 giugno 1980 la Soyuz T-2 rientra sulla Terra dopo una missione pionieristica

MeteoWeb

Il 9 giugno 1980 la navicella spaziale sovietica Soyuz T-2 atterrò con successo nelle steppe del Kazakistan, portando a termine una missione cruciale per il futuro del programma spaziale dell’URSS. A bordo c’erano i cosmonauti Jurij Malyshev e Vladimir Aksënov, protagonisti di un volo durato 4 giorni. Soyuz T-2 fu la seconda missione con equipaggio della nuova generazione di capsule Soyuz, progettate per aumentare sicurezza, efficienza e automazione nei voli spaziali. Scopo principale della missione era testare i sistemi della navicella in condizioni reali, inclusi il decollo, l’attracco automatico alla stazione orbitale Salyut 6 e il rientro atmosferico.

Anche se l’attracco automatico fallì a causa di un malfunzionamento del sistema di guida, i cosmonauti riuscirono a completare la manovra manualmente, dimostrando la solidità del nuovo veicolo e l’affidabilità dell’equipaggio. Il successo del rientro confermò la validità del progetto Sojuz T, aprendo la strada a future missioni più complesse.