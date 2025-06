Accadde oggi, l’8 giugno 1975 il lancio di Venera-9: dalla sonda sovietica i primi panorami fotografici di Venere

MeteoWeb

L’8 e il 14 giugno 1975, furono lanciate le sonde spaziali sovietiche Venera-9 e Venera-10. Coprirono la distanza fino a Venere in 4,5 mesi. Con il loro aiuto, gli scienziati ricevettero immagini televisive dello strato di nubi, dati sulla distribuzione della temperatura lungo il limite superiore delle nubi e spettri del chiarore notturno del pianeta. Per la prima volta furono rilevati temporali e fulmini nello strato di nubi di Venere. Ad ottobre, i veicoli di discesa atterrarono: per la prima volta nella storia della cosmonautica, furono trasmesse immagini televisive della superficie di Venere, rende noto Roscosmos, l’agenzia spaziale russa.

Nelle immagini della gallery scorrevole in alto si può vedere: Venera-9 nell’edificio di assemblaggio e collaudo (1); panorama della superficie del pianeta Venere dal sito di atterraggio dei veicoli di discesa (2); disegno del veicolo di discesa sulla superficie di Venere (3).

Roscosmos ringrazia l’Archivio di Stato russo per la Documentazione Scientifica e Tecnica per il materiale fornito.