Le acque della Senna contro le ondate di calore: il ‘teleraffreddamento’ a Parigi

MeteoWeb

Il prossimo weekend, che si preannuncia caldo a Parigi, un labirinto di tubature colorate lavorerà a pieno ritmo sotto le rive della Senna. Dal 1991, l’acqua del fiume viene pompata per raffrescare oltre 800 edifici parigini, tra cui il Louvre, un sistema ancora relativamente poco sviluppato al mondo. Nell’elegante e turistico VIII arrondissement di Parigi, un tombino si solleva lentamente, rivelando una scala a chiocciola che conduce in profondità. Diverse decine di metri più in basso si estende la più grande rete di raffreddamento d’Europa.

Questo tipo di sistema è datato: la sede centrale delle Nazioni Unite a New York si raffredda con l’East River dagli anni ’50. Ma richiede così tanta pianificazione urbana e costruzione che rimane una rarità. La Francia ne aveva solo una quarantina nel 2023.

Come funziona

Il processo è lo stesso di una rete di teleriscaldamento, ma funziona al contrario, tramite un sistema di scambiatori di calore tra le tubazioni della rete di raffreddamento e quelle della rete interna dell’edificio. A differenza della climatizzazione convenzionale, però, non scarica aria calda nelle strade e offre un risparmio significativo sui consumi energetici (-50%), idrici (-65%), chimici (-80%) ed emissioni di CO 2 (-50%), secondo Fraîcheur de Paris, una società di proprietà di Engie, che gestisce un centinaio di reti di raffreddamento all’estero, tra cui Barcellona, ​​Singapore e Dubai, e la RATP.

“Con le temperature in aumento, le città devono (…) sostituire soluzioni autonome” come i condizionatori d’aria individuali, che contribuiscono a riscaldare ulteriormente l’atmosfera e rappresentano “adattamenti inadeguati”, spiega Raphaëlle Nayral, Segretaria Generale di Fraîcheur de Paris. “A Parigi, dove le ondate di calore potrebbero far salire la temperatura a +50°C entro il 2050, se non offriamo un’alternativa” all’aria condizionata, “renderemo questa città completamente inabitabile”, afferma.

Nelle aree con alti livelli di aria condizionata, gli studi dimostrano che può aumentare la temperatura nei centri urbani di circa 0,5°C, con proiezioni fino a 2-3°C se il tasso di installazione continua ad aumentare. Rappresentano inoltre il 7% delle emissioni globali di gas serra, secondo le Nazioni Unite, in particolare perché i gas refrigeranti, che riscaldano molto l’atmosfera, tendono a fuoriuscire.

I 12 impianti di refrigerazione di Parigi inviano, attraverso 110km di tubazioni sotterranee, acqua raffreddata a circa 4°C agli 867 siti di utenza, tra cui l’Assemblea Nazionale. In estate, la Senna funge da ‘rinfrescatore’ naturale per le “unità di refrigerazione” degli edifici. E quando la sua temperatura è inferiore a 8-10°C, il semplice scambio di calore con il fiume consente il raffreddamento diretto della rete di distribuzione, una soluzione utile anche in inverno per le sale server o i centri commerciali. Nella stazione dell’VIII arrondissement, distribuita su quattro piani e profonda 30 metri, l’acqua pompata dalla Senna circola attraverso una rete di serbatoi neri e grandi tubi verdi con un frastuono acuto.

Il processo è soggetto a numerose norme: l’acqua della Senna non deve mai entrare in contatto diretto con l’acqua dei circuiti di raffreddamento e non deve essere scaricata nell’ambiente naturale se la differenza di temperatura tra l’acqua e il fiume è superiore a 5°C, per evitare di aumentarne la temperatura e danneggiarne l’ecosistema.

Raddoppiare la rete

A Parigi, questa rete di raffreddamento serve principalmente edifici commerciali (uffici, grandi magazzini, musei, sale per spettacoli, ecc.). Ma l’idea è di estenderla a case di riposo, scuole e asili nido. “Abbiamo il nostro primo ospedale, l’ospedale Quinze-Vingt, che è appena stato allacciato. Entro il 2042, la rete dovrebbe più che raddoppiare, con 245km di reti di distribuzione (…) per fornire nuovi involucri di raffreddamento quando la città si surriscalda“, spiega Nayral. Per i privati, questo sarà “a lungo termine”, a causa delle molteplici ristrutturazioni necessarie per collegare gli edifici residenziali alla rete.