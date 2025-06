“L’adattamento climatico è uno sforzo collaborativo”: il terzo giorno dell’ECCA 2025

MeteoWeb

L’ultimo giorno dell’ECCA, la più grande conferenza europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici, è iniziato con una mattinata di sessioni interdisciplinari che hanno contribuito a sottolineare l’importanza di inquadrare l’adattamento come una sfida che trascende i campi della scienza e della politica. Il panel “Patrimonio culturale e resilienza climatica: strategie innovative per le aree costiere e montane” ha esplorato come il patrimonio culturale possa svolgere un ruolo centrale nell’adattamento climatico. Il patrimonio culturale non riguarda solo la conservazione del passato: è un potente strumento per costruire resilienza. Gli esperti hanno mostrato come il ripristino dei paesaggi tradizionali, la rivitalizzazione delle conoscenze locali e il coinvolgimento delle comunità possano supportare l’adattamento in modi significativi. Dai vigneti terrazzati delle Cinque Terre ricostruiti per prevenire le frane, all’uso del suolo guidato dalla comunità in Scozia, fino ai quadri politici per la protezione del patrimonio costiero, il panel ha dimostrato che l’azione per il clima radicata nell’identità culturale può ricollegare le persone ai luoghi, creando futuri più sostenibili.

Un altro panel si è concentrato sull’impatto del cambiamento climatico sulla salute mentale, un aspetto crescente della crisi che necessita ancora di ulteriori studi. I relatori hanno sottolineato l’urgente necessità di ulteriori ricerche e finanziamenti per comprendere come i fattori di stress climatico influenzino il benessere emotivo e la vulnerabilità sociale. Il messaggio chiave è stato chiaro: affrontare la salute mentale deve diventare un elemento fondamentale della resilienza climatica, soprattutto per quanto riguarda le comunità a rischio.

All’incrocio tra teatro, narrazione e attivismo per il clima, i partecipanti all’ECCA hanno avuto l’opportunità di assistere alla proiezione di un estratto di “For Rosa”, un’intensa opera teatrale che racconta il percorso di un’adolescente dalla tragedia personale all’azione per il clima. Lo spettacolo, seguito da una conversazione con il regista e attivista per il clima Nic Balthazar, esplora la vera storia di Rosa, una ragazza di 15 anni che perde la vita durante le catastrofiche alluvioni che hanno colpito Belgio e Germania nell’estate del 2021. Il suo amico Benjamin, incapace di salvarla, trasforma il suo dolore in uno scopo e diventa un attivista per il clima determinato a proteggere ciò che resta.

Le dichiarazioni

“Una morte è una tragedia, un milione di morti sono una statistica. E questa è una delle principali sfide che dobbiamo affrontare nella comunicazione sul clima”, ha detto Balthazar durante la proiezione. “A volte cerchi una storia e la storia ti trova”. Nel panel “Soluzioni basate sulla natura in azione: ampliare i percorsi di resilienza per affrontare gli estremi climatici”, presieduto da Elisa Furlan del CMCC, esperti provenienti da tutta Europa hanno illustrato come le soluzioni basate sulla natura (NBS) vengano implementate per adattarsi ai crescenti rischi climatici, dalle inondazioni e dalla perdita di biodiversità alla desertificazione e all’innalzamento del livello del mare. In rappresentanza del cluster NBS4EU di progetti Horizon, i relatori hanno presentato casi di studio che spaziano dalle praterie di posidonia costiere della Sardegna, ai sistemi di depurazione vegetati della Danimarca, agli argini restaurati del Delta del Po e ai percorsi turistici sicuri della Lapponia artica . Attraverso attività interattive e approfondimenti regionali approfonditi, la sessione ha chiarito un punto: ampliare le NBS richiede collaborazione, coinvolgimento locale e cambiamento sistemico.

“Un messaggio chiave del nostro panel è l’importanza della collaborazione tra progetti diversi attraverso il cluster NBS4EU, che unisce sette progetti gemelli per rafforzare lo scambio di conoscenze, i quadri di monitoraggio, i policy brief e le storie di successo di soluzioni basate sulla natura. Questo approccio collettivo non solo ispira la replicazione tra le regioni, ma supporta anche l’obiettivo di resilienza climatica della Missione di Adattamento dell’UE”, ha affermato Furlan. “Ciò che è emerso con forza è il concetto di intelligenza collettiva, in cui big data, modelli di intelligenza artificiale e monitoraggio ambientale si combinano con il coinvolgimento degli stakeholder e la conoscenza locale per plasmare una governance condivisa e una visione unificata per l’adattamento”.

La sessione plenaria di chiusura dell’ECCA2025 ha riunito voci diverse per evidenziare il percorso verso l’adattamento climatico. L’architetto paesaggista belga e professore ad Harvard Bas Smets ha tenuto un discorso stimolante che ha offerto una nuova prospettiva sul ruolo della natura nella progettazione urbana.

Descrivendo progetti di progettazione urbana innovativi, come La Défense a Parigi, il suo messaggio era audace e visionario: per rendere le città resilienti al clima, dobbiamo trattare la natura non come un elemento decorativo, ma come una forza trainante nella trasformazione del nostro ambiente costruito. “Possiamo pensare all’ambiente urbano come a un ambiente naturale?”, si è chiesto.

Nadia Pinardi, direttrice del Centro Collaborativo Decennale delle Nazioni Unite sulla Resilienza Costiera e membro del Consiglio Strategico del CMCC, ha auspicato un approccio alla scienza pratico, inclusivo e incentrato sulle persone. “Il sentimento pubblico è tutto”, ha affermato, sottolineando la necessità di rimodellare il mondo accademico attraverso un approccio multidisciplinare e legami più forti con le realtà locali.

Pinardi ha anche sottolineato l’importanza di un’educazione equa, soprattutto nelle regioni con risorse limitate, sottolineando il ruolo del coinvolgimento dei giovani nella costruzione della resilienza climatica. Attraverso progetti come Rimini BlueLab, i giovani stanno imparando a vedere l’adattamento non come un’azione guidata dalla paura, ma come un’azione positiva che coinvolge la prossima generazione nel processo di trasformazione.

Dall’architettura alla salute mentale, dal patrimonio culturale all’attivismo per il clima, ECCA 2025 ha dato vita all’adattamento climatico attraverso un vivace dialogo tra discipline, settori e confini, in Europa e oltre. Con oltre 600 partecipanti da tutto il mondo e tre giorni ricchi di scienza, dibattito e coinvolgimento, la conferenza apre un nuovo capitolo su come costruire un futuro migliore. Prossima tappa: ECCA 2027 a Oslo, Norvegia.