Aeronautica Militare: trasporto di una equipe medica da Bari a Milano per espianto organo | FOTO

Si è concluso questa mattina il volo urgente dall’aeroporto di Bari Palese a quello di Milano Malpensa effettuato con il nuovo velivolo G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare per trasportare un’equipe sanitaria specializzata in espianto organi. Giunto sull’aeroporto di Bari, il G650 ha imbarcato l’equipe, composta da tre medici, ed è subito decollato alla volta di Milano. Atterrati sull’aeroporto del capoluogo lombardo, il team sanitario ha proseguito il proprio viaggio verso una struttura sanitaria ospedaliera piemontese con un’automedica per effettuare la delicata attività di espianto organo. Il G650 ha poi fatto rientro a Ciampino, sede del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, per riprendere il suo stato di prontezza operativa.

La richiesta di intervento è pervenuta dalla Prefettura di Bari alla Sala Situazione di Vertice dell’Aeronautica Militare del Comando Squadra Aerea di Milano, che ha immediatamente attivato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni e che ha recentemente ammodernato la sua flotta con i nuovi velivoli G650. Il volo di stamane, così come accade per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

“I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse. Assicurano il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia”, si legge in una nota.