Aeroporto di Pantelleria chiuso per maltempo: problemi per 1200 passeggeri Volotea nel weekend

Volotea ha dovuto sospendere o dirottare i voli da e per l’aeroporto di Pantelleria, chiuso a causa di condizioni meteo avverse. Sono circa 1.200 i passeggeri che sono stati coinvolti nella chiusura dello scalo. A renderlo noto è la stessa compagnia aerea, che ”si scusa sinceramente per il disagio causato ai propri passeggeri anche se questo è dovuto a cause di forza maggiore e al di fuori del suo controllo, e desidera ringraziare i passeggeri per la comprensione e la collaborazione dimostrate”. Inoltre, il vettore ‘‘conferma che la sicurezza e la soddisfazione dei propri clienti rappresentano da sempre le sue priorità assolute”.

”A causa di condizioni meteo avverse che hanno provocato scarsa visibilità a Pantelleria, sia sabato 28 che domenica 29 giugno, l’aeroporto dell’isola è stato chiuso perciò la compagnia aerea Volotea si è vista costretta a sospendere o dirottare alcuni voli da e per questa destinazione”, si legge nella nota di Volotea. Una condizione che ”si verifica in un fine settimana particolarmente critico per il trasporto aereo a causa del guasto al centro radar verificatosi ieri a Milano, che ha causato disagi in diversi aeroporti del Nord-Ovest dell’Italia”.

La compagnia ”sta dando costante supporto ai propri passeggeri e si è attivata per assistere tutti i propri clienti ai quali ha provveduto a fornire sistemazione in albergo, laddove necessaria, oltre al trasferimento via nave di oltre 450 passeggeri che si sono imbarcati in direzione Trapani oggi. Anche il traffico via mare è risultato critico in questi giorni poiché a causa del forte vento il porto di Trapani è stato chiuso per parecchie ore ieri sera. In totale, sono circa 1.200 i passeggeri che sono stati coinvolti nella chiusura dell’aeroporto di Pantelleria”.