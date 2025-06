Aerospazio: Cirielli visita gli stabilimenti di Thales Alenia Space Italia | FOTO

MeteoWeb

Il Vice Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, si è recato oggi in visita allo stabilimento di Roma di Thales Alenia Space – joint venture del settore aerospaziale tra la francese Thales e l’italiana Leonardo – leader in Europa nella produzione di satelliti. Il Vice Ministro, accolto dall’Amministratore Delegato di Thales Alenia Space Italia, Giampiero di Paolo, ha visitato il centro di integrazione satelliti, toccando con mano il livello di eccellenza raggiunto dall’impresa italiana.

“Questo polo produttivo e innovativo consente all’Italia di posizionarsi nel mondo come attore chiave nell’industria globale dello spazio e di competere efficacemente sui mercati internazionali. La realtà di Thales Alenia Space è inoltre un virtuoso esempio di collaborazione tra Italia e Francia, in un settore strategico di fondamentale importanza per il futuro dell’Europa su cui forte è l’attenzione del Governo“, ha affermato il Vice Ministro.