Agricoltura, pioggia in Africa occidentale: crollano i prezzi del cacao

Negli ultimi giorni in Africa occidentale si sono registrate piogge da moderate a intense e si prevede che persisteranno. Dato che le previsioni di pioggia per l’area dovrebbero favorire i raccolti di cacao della regione, il prezzo del cacao a New York ha registrato un calo del 12,61% a 8.170 dollari per tonnellata, registrando il minimo degli ultimi 2 mesi