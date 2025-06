AI e Alzheimer: un nuovo strumento predice il rischio di demenza entro 24 mesi

MeteoWeb

Un innovativo strumento basato sull’Intelligenza Artificiale promette di rivoluzionare la diagnosi precoce dell’Alzheimer. Si chiama TRACE4AD ed è stato sviluppato da DeepTrace Technologies, spinoff dello IUSS di Pavia. Secondo uno studio pubblicato su Frontiers in Neurology, il sistema è in grado di prevedere con precisione la progressione verso la demenza da Alzheimer entro 2 anni.

Il dispositivo analizza automaticamente risonanze magnetiche cerebrali (MRI) e test neuropsicologici per supportare i medici nella diagnosi e nella stadiazione dei disturbi neurocognitivi. Lo studio, condotto su 795 pazienti in 66 centri specializzati tra Europa e Nord America, ha mostrato un’accuratezza diagnostica superiore al 90%, con una sensibilità dell’89% e una specificità dell’82%.

TRACE4AD si distingue anche per la sua conformità alle più recenti normative su privacy e IA, ed è pensato per l’utilizzo in memory clinic e Centri per i Disturbi Cognitivi e le Demenze (CDCD). Questo strumento rappresenta un’importante evoluzione nella medicina digitale, offrendo una diagnosi più tempestiva, personalizzata ed efficiente sotto il profilo economico.