L’Aiea conferma, attacco israeliano contro il sito di Isfahan: “non c’era materiale nucleare”

Rafael Grossi, ha confermato l’attacco israeliano contro l’impianto nucleare iraniano di Isfahan. Grossi ha precisato che è stato colpito un laboratorio di produzione di centrifughe, segnando così il terzo impianto nucleare preso di mira da attacchi israeliani dal 13 giugno. “Conosciamo bene questa struttura. Non c’era materiale nucleare in questo sito e quindi l’attacco non avrà conseguenze radiologiche”, ha affermato Grossi in una nota pubblicata dall’Aiea.