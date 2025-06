Air India: l’aereo era “in buone condizioni” prima dell’incidente

MeteoWeb

Il Boeing di Air India era “in buone condizioni” prima dello schianto dello scorso 12 giugno, che ha causato la morte di tutte le 242 persone a bordo – tranne una – oltre che di decine di persone a terra. Lo ha dichiarato la compagnia aerea. Le autorità indiane devono ancora fornire dettagli sulle cause dell’incidente del Boeing 787-8 Dreamliner nella città occidentale di Ahmedabad, avvenuto una settimana fa. Almeno 38 persone sono morte nel quartiere residenziale colpito dall’aereo, causando una tale devastazione che gli analisti del DNA stanno ancora cercando di identificare decine di vittime.

Mentre gli investigatori cercano di recuperare i dati dalle scatole nere dell’aereo – il registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo – la compagnia aerea ha sostenuto che non sono stati rilevati problemi con il velivolo prima del disastro. “L’aereo era in buone condizioni, con l’ultimo controllo importante effettuato a giugno 2023″, ha dichiarato Air India in un comunicato. “Il motore destro è stato revisionato a marzo 2025, mentre quello sinistro è stato ispezionato ad aprile 2025. Sia l’aereo che i motori sono stati regolarmente monitorati, senza riscontrare alcun problema prima del volo“, ha dichiarato.

I controlli iniziali sui Dreamliner di Air India dopo l’incidente “non hanno evidenziato gravi problemi di sicurezza“, ha dichiarato martedì l’autorità di regolamentazione dell’aviazione civile del Paese.