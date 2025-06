Allerta caldo: domani bollino giallo in 4 città, mercoledì arancione in 3

MeteoWeb

Continua l’ondata di calore che fa salire la colonnina di mercurio in diverse città italiane. Il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica per domani, martedì 10 giugno, bollino giallo (livello di allerta 1) in 4 città: Bolzano, Campobasso, Perugia e Roma. La giornata più critica è però quella di mercoledì 11 giugno, con livello di allerta 2 – bollino arancione – a Bolzano, Campobasso e Perugia. Saranno da livello 1 (bollino giallo) altre 9 città: Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Rieti, Roma, Torino e Verona.

Il livello 2 livello indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”. Il livello 1 di pre-allerta è spia di “condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore“, segno che “nei giorni successivi è probabile che possano verificarsi condizioni a rischio per la salute“.

Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore, il Ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città, con previsioni a 24, 48 e 72 ore, informa la pagina dedicata sul sito del dicastero.

