Allerta Caldo: domani bollino rosso in 13 città, arancione in 10 | DETTAGLI

Si intensifica il caldo in Italia. Domani sono previsti 13 bollini rossi, più del doppio rispetto ad oggi che sono sei, secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Le città interessate domani, venerdì 27 giugno, dal livello 3 (bollino rosso) sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Sempre domani saranno 10 le città contraddistinte dal bollino arancione (livello 2), ossia Cagliari, Catania, Civitavecchia, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Trieste, Viterbo. Nel resto d’Italia solo quattro bollini gialli, nelle città di Bari, Genova, Messina e Reggio Calabria.

Il livello 3 – spiega il Ministero della Salute – indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sulle persone a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

