Allerta Caldo: domani bollino rosso in 6 città

Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia e Torino saranno le 6 città italiane contrassegnate da “bollino rosso” nella giornata di domani 26 giugno, secondo il Bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, che monitora 27 città italiane. Il bollino rosso corrisponde al livello di allerta 3, il più alto, e segnala condizioni di emergenza che possono avere effetti negativi sulla salute non solo delle persone fragili – come anziani, bambini piccoli o soggetti con patologie croniche – ma anche su individui sani e attivi.

Nella giornata odierna, le stesse 6 città si trovano in una situazione da “bollino arancione” (livello 2), che indica un rischio sanitario moderato, soprattutto per le categorie più vulnerabili. Domani questo livello interesserà invece 12 città: Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Rieti, Roma, Venezia e Verona.

Il bollettino ricorda che le ondate di calore si verificano quando temperature elevate persistono per più giorni consecutivi, accompagnate da alti livelli di umidità, forte esposizione solare e scarsa ventilazione. Tali condizioni climatiche possono rappresentare un serio pericolo per la salute pubblica.

