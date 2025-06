Allerta caldo e incendi in Sicilia: domani allarme rosso, ecco dove

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale della Sicilia ha diramato un’allerta meteo per rischio incendi e ondate di calore, valida per la giornata di domani, domenica 29 giugno. Per quanto riguarda il rischio incendi, è stata emessa allerta rossa (pericolosità alta) in provincia di Agrigento, mentre tutto il resto dell’isola è sotto allerta arancione (pericolosità media). Sul fronte caldo, è allerta rossa (livello 3) per le città di Catania e Palermo, dove è attesa una temperatura percepita rispettivamente di +37°C e +35°C; allerta gialla (livello 1), invece, per la città di Messina, dove è attesa una temperatura percepita di +34°C, secondo il bollettino di allerta.

