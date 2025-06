Allerta Caldo in Liguria, Arpal: “condizioni di elevato disagio fisiologico”

MeteoWeb

“Ancora oggi e domani permangono temperature ampiamente al di sopra dei valori climatologici, pressoché stazionarie sia nei valori massimi sia in quelli minimi: si verificano perciò condizioni di elevato disagio fisiologico per caldo sulle zone ABC e di disagio moderato sulle zone DE“: è quanto spiega Arpal in una nota, diramando un avviso meteo per la Liguria, per disagio fisiologico da caldo. “Nella notte minime nei capoluoghi comprese fra i 25.7°C di La Spezia e i 28°C di Genova (26.3°C a Imperia e 27°C a Savona). Minime assolute in Liguria 12.9°C a Cabanne di Rezzoaglio (GE), 14.7°C a Pratomollo (GE) e 15.7°C a Padivarma (SP). Ieri massime nei capoluoghi pari a 32.1°C a Imperia, 33.5°C a Savona, 35.2°C a La Spezia e 35.5°C a Genova. Massima assoluta ieri in Liguria 37.5°C a Padivarma (SP)“.

