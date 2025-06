Allerta Caldo in Liguria, ARPAL: “le temperature continueranno ad aumentare”

MeteoWeb

“Nei prossimi giorni le temperature continueranno ad aumentare anche sulla nostra regione a causa dell’effetto combinato di un poderoso anticiclone di matrice africana e venti settentrionali al suolo che, oltrepassando i rilievi appenninici, determineranno un ulteriore riscaldamento per effetto favonico“: è quanto spiega in una nota ARPAL, diramando un’allerta caldo per la Liguria. “Le temperature aumenteranno sia nei valori massimi che in quelli minimi (lo zero termico domani sfiorerà i 6000 mt), ma i valori di umidità saranno bassi. Si tratterà di caldo torrido e non afoso“.

“Nello scenario ad oggi più probabile, i primi segnali di flessione delle temperature si prospettano verso la fine della settimana prossima“, conclude ARPAL.

