Allerta Caldo Piemonte: domani livello massimo in tutta la regione

L’ondata di calore porterà domani, domenica 29 giugno, in tutte le province del Piemonte il livello massimo di ‘disagio bioclimatico’. Lo segnala il bollettino di previsione delle ondate di calore, emesso dall’Arpa Piemonte. Le temperature massime previste sono segnalate a Alessandria (+37°C) e a Torino (+36°C). Ad Asti e Vercelli il termometro segnerà +35°C, a Novara e Verbania +34°C, a Biella e Cuneo +33°C. Oggi le punte di calore si concentreranno ad Alessandria (+37°C), a Torino (+36°C) e Vercelli (+35°C).

Per lunedì 30 giugno, invece, sono previsti rovesci e temporali che dovrebbero generare un progressivo calo termico, prima nell’area alpina e poi anche sulle pianure.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.