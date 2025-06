Allerta Caldo Sardegna, fino a domenica temperature elevate nelle zone interne

MeteoWeb

Allerta caldo in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha emesso un’allerta meteo valida a partire dalle ore 12:00 di domani, venerdì 13 giugno, fino alle 18:00 di domenica 15. “A partire dalle ore centrali di domani 13 giugno fino alla serata di domenica 15 giugno si prevedono nelle zone interne della Sardegna temperature massime elevate o molto elevate. In particolare nelle giornate di sabato e domenica, i valori massimi potrebbero localmente superare i +40°C nel Logudoro, nella Piana di Ottana e nel Campidano. La situazione in oggetto verrà monitorata al fine di valutare un’eventuale estensione temporale nei prossimi giorni”, si legge nel bollettino di allerta.

A determinare questa situazione meteo è “un’ampia saccatura” che “si approfondisce dall’Islanda all’Atlantico portoghese, favorendo l’espansione verso nord di un promontorio dal Nord Africa verso il Mediterraneo occidentale. L’aria molto calda in arrivo dal deserto algerino investirà il Mediterraneo occidentale nel corso dei prossimi giorni, portando la temperatura alla superficie isobarica di 850 hPa fino a 22-24°C. Almeno fino a domenica 15 giugno sulla Sardegna si prevedono temperature massime elevate o molto elevate su tutte le zone interne”, viene spiegato.

