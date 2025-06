Allerta Caldo Sardegna: temperature molto elevate sul settore orientale e meridionale

MeteoWeb

Allerta meteo per temperature elevate in Sardegna. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle ore 18:00 di domenica 15 giugno fino alle 17:59 di lunedì 16, quando “sono previste temperature massime elevate, localmente molto elevate sul settore orientale e meridionale dell’isola”, si legge nel bollettino di allerta.

A causare queste condizioni meteo è “una saccatura atlantica in avvicinamento alla Penisola italiana” che “favorirà domani (16 giugno) una ventilazione da ovest nord-ovest sulla Sardegna. Tale circolazione convoglierà aria più fresca sui versanti esposti dell’isola, e nel contempo favorirà un aumento delle temperature massime nei settori orientale e meridionale”.

La Protezione Civile sarda raccomanda la popolazione di “non uscire nelle ore più calde, dalle 12:00 alle 18:00, soprattutto i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale, consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta”.

