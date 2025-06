Allerta Caldo in Sardegna: attesi picchi di oltre +40°C, ecco dove

MeteoWeb

Nuova ondata di caldo in arrivo in tutta la Sardegna e scatta l’allerta meteo. “Un’area di bassa pressione posizionata sulle coste del Portogallo – spiegano dalla Protezione Civile regionale-Settore Meteo – sta favorendo l’avvezione di aria calda di origine africana sulla Penisola Iberica e sulla Francia. A partire da domani lo spostamento verso la Spagna della struttura perturbata favorirà l’estensione del flusso di aria calda verso il Mediterraneo occidentale e l’Italia centro-meridionale”. Per questo, il Centro funzionale decentrato di Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo valida a partire dalle 12 di martedì 24 giugno e sino alle 18 di giovedì 26 giugno.

“Dal pomeriggio di domani 24 giugno e fino alla serata di giovedì 26 giugno sono previste temperature massime diffusamente elevate o molto elevate su tutti i settori interni della Sardegna, con punte localmente superiori ai +40-41°C, dapprima sui settori meridionali ed orientali, in estensione mercoledì e giovedì ai settori interni settentrionali dell’isola”, si legge nel bollettino di allerta.

Allerta incendi

Insieme al gran caldo, scatta anche il pericolo incendi. Per la giornata di domani, martedì 24 giugno, prevista l’allerta di rischio con codice giallo (pericolosità media) su buona parte dell’isola.

