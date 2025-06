Allerta Caldo Veneto: stato di allarme climatico fino a domani

MeteoWeb

In base alle previsioni del Bollettino del disagio fisico e della qualità dell’aria emesso da Arpav, per oggi e per domani, domenica 15 giugno, per le zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana del Veneto è dichiarato lo stato di allarme climatico per disagio fisico. Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario – informa la Regione – è attivo il numero verde 800 535 535 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009.

