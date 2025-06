Allerta caldo, weekend rovente: domenica bollino rosso in 11 città | DETTAGLI

MeteoWeb

Weekend all’insegna del grande caldo su buona parte del Paese. Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore curato dal Ministero della Salute, domani, sabato 14 giugno, l’allerta di livello 3, la più elevata, contrassegnata da “bollino rosso”, riguarderà 6 citta: Bolzano, Campobasso, Frosinone, Perugia, Rieti e Roma. Sempre domani, allerta di livello 2 (“bollino arancione“) per altre sei città: Bologna, Brescia, Firenze, Latina, Torino e Viterbo.

Situazione peggiore per domenica 15 giugno: il “bollino rosso” riguarderà ben 11 città: Bologna, Bolzano Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Torino. Mentre l’allerta di livello 2 (bollino arancione) interesserà Milano, Verona e Viterbo.

Come ricorda online il Ministero, il livello 2 indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili“, mentre il livello 3 scatta in presenza di “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche“.

