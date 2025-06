Allerta Meteo, adesso è allarme al Sud: CAPE elevato e atmosfera ricca di acqua precipitabile, mix esplosivo

MeteoWeb

L’instabilità atmosferica torna protagonista del meteo del Sud Italia: mercoledì 18 giugno 2025 sarà una giornata da monitorare con grande attenzione. Una goccia fredda in discesa dal Mediterraneo centrale raggiungerà il basso Tirreno, attivando una fase di maltempo localizzato ma potenzialmente violento su diverse regioni meridionali.

Un vortice freddo in quota: cosa accadrà in atmosfera

Il transito di una goccia fredda — ovvero un nucleo di aria instabile isolato in quota — sarà il fattore determinante di questa nuova fase meteorologica. La sua presenza sull’area tirrenica meridionale favorirà la formazione di linee di convergenza nei bassi strati, ovvero zone dove masse d’aria con caratteristiche diverse si scontrano, generando turbolenze e spinta verso l’alto.

Questi meccanismi sono spesso il motore di moti convettivi violenti: le correnti ascensionali trasportano rapidamente l’aria calda e umida verso l’alto, dove si raffredda e condensa formando nubi temporalesche ad alto sviluppo verticale. In presenza di ulteriore energia atmosferica, i temporali possono evolvere in celle temporalesche severe, con piogge torrenziali e grandinate.

CAPE elevato e atmosfera satura: un mix pericoloso

Tra gli indicatori più significativi per valutare la potenzialità di sviluppo convettivo troviamo il CAPE, acronimo di “Convective Available Potential Energy”. Mercoledì, secondo le ultime simulazioni modellistiche, il valore di CAPE sarà elevato in gran parte del Sud Italia, superando localmente i 2000 J/kg.

Questa abbondante energia disponibile è indice di una forte predisposizione allo sviluppo di temporali intensi, soprattutto nelle aree interne di Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. A questo si aggiungono valori elevati di umidità nei bassi strati, con atmosfera ricca di acqua precipitabile: un mix che rende più probabile la formazione di piogge abbondanti in poco tempo.

Focus regionale: dove colpiranno i fenomeni più intensi

Le regioni meridionali saranno le più esposte a questa ondata di instabilità. In particolare:

Campania interna e Appennino lucano : rischio elevato di temporali pomeridiani con rovesci molto intensi e locali grandinate.

: rischio elevato di temporali pomeridiani con rovesci molto intensi e locali grandinate. Puglia centro-meridionale : possibili sistemi temporaleschi in evoluzione da ovest verso est, soprattutto tra pomeriggio e sera.

: possibili sistemi temporaleschi in evoluzione da ovest verso est, soprattutto tra pomeriggio e sera. Calabria tirrenica e ionica : instabilità diffusa con rischio di nubifragi localizzati , specie nelle zone montuose e pedemontane.

: instabilità diffusa con rischio di , specie nelle zone montuose e pedemontane. Sicilia settentrionale e orientale: rischio di fenomeni intensi, anche con raffiche di vento e grandine in alcune aree interne ed etnee.

Gli accumuli di pioggia potrebbero facilmente superare i 40-50 mm in poche ore in alcune zone, con rischio di allagamenti e disagi alla viabilità, specie nei centri urbani o in aree già vulnerabili da un punto di vista idrogeologico.

Temperature in calo e venti in rinforzo

Il passaggio della goccia fredda porterà anche una diminuzione delle temperature, offrendo una tregua momentanea dal caldo intenso dei giorni scorsi. Questo calo termico sarà avvertibile soprattutto nelle aree interessate dai temporali.

Inoltre, la ventilazione subirà un deciso rinforzo dai quadranti nord-occidentali, con raffiche intense che potranno accompagnare i fenomeni convettivi, contribuendo anche a un momentaneo ricambio d’aria nei bassi strati.

Perché questo scenario merita attenzione

La presenza simultanea di energia convettiva elevata, linee di confluenza e umidità abbondante rende lo scenario particolarmente favorevole alla nascita di fenomeni violenti. Non si tratta di una perturbazione diffusa e organizzata, bensì di un maltempo localizzato ma insidioso, capace di colpire duramente aree ristrette in tempi molto brevi.

Massima prudenza, dunque, nei territori più esposti: le precipitazioni torrenziali e le grandinate possono generare criticità improvvise, con frane, esondazioni di corsi d’acqua minori e blackout localizzati.

Insomma, il meteo del Sud Italia nelle prossime ore sarà fortemente influenzato dal passaggio di una goccia fredda che, pur essendo un piccolo vortice isolato in quota, potrà avere ripercussioni significative al suolo. Le condizioni saranno ideali per temporali intensi, nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

