Allerta Meteo per “alluvioni lampo in Italia”, ESTOFEX avverte: “2 aree a rischio”

MeteoWeb

Allerta Meteo per forti piogge con rischio alluvioni lampo, grandine, downburst e trombe marine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 18 giugno 2025, alle 8 di domani 19 giugno 2025. In dettaglio, “tutte le aree di livello 1 sono soggette al rischio di forti piogge, grandine isolata e raffiche di vento da forti a intense“. Come mostra la mappa di seguito, l’Italia è contrassegnata da 2 aree Livello 1, zone circondate a loro volta da un più ampio rischio maltempo.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

In generale, il bollettino ESTOFEX riporta che permangono condizioni di quiete sulla maggior parte dell’Europa, con un promontorio di blocco che rimane centrato sull’Europa sudoccidentale, centrale e sudorientale. Una depressione isolata si sposta dall’Italia centrale verso Sud/Ovest, dirigendosi gradualmente verso il Canale di Sicilia. Un modello progressivo si sviluppa sull’Europa nordorientale tra le altezze di geopotenziale più basse sulla Scandinavia, che si confrontano con il menzionato promontorio.

Numerosi fronti attraversano l’estremo Nord/Est-Est Europa fino alla Russia e portano un rischio di temporali sparsi su una vasta area. Diversamente, nessun fronte su scala sinottica contribuisce all’attività convettiva (DMC – Deep Moist Convection) sull’Europa.

Allerta Meteo per l’Italia

Secondo il bollettino ESTOFEX, in Italia il tempo sarà instabile soprattutto tra il Mar Tirreno, il Sud e la Sicilia, a causa di una bassa pressione in quota che si muove lentamente verso lo Stretto di Sicilia. Masse d’aria molto umide e instabili raggiungeranno il Sud e in particolare la Sicilia, favorendo temporali diffusi e localmente intensi. I rischi principali saranno forti piogge con possibili alluvioni lampo, ma anche grandine e forti downburst. In Sicilia si registrerà un’elevata instabilità atmosferica (fino a 2000 J/kg di MUCAPE) e una moderata ventilazione in quota, condizioni favorevoli a temporali stazionari con piogge intense. Non si escludono trombe marine lungo le coste.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: