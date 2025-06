Allerta Meteo, apice del caldo nel weekend, poi goccia fredda in discesa sull’Italia: crollo termico e rischio eventi estremi

MeteoWeb

Il fine settimana segnerà il culmine dell’ondata di caldo che da giorni sta soffocando l’Italia. L’anticiclone nordafricano, ben saldo sul bacino del Mediterraneo, continuerà a imporre il suo dominio nella giornata di domenica 15 giugno, spingendo aria rovente verso la Penisola e mantenendo condizioni di stabilità atmosferica estrema.

Tuttavia, proprio mentre l’afa raggiungerà livelli critici, inizieranno a manifestarsi i primi segnali di un cambio di scenario. L’alta pressione inizierà a mostrare segni di cedimento sulla regione alpina, preludio a un temporaneo break estivo atteso tra lunedì 16 e mercoledì 18 giugno.

Un’ondulazione atlantica minaccia la stabilità: in arrivo la perturbazione n°4

La responsabile sarà una goccia fredda atlantica in discesa dall’Europa centrale, che dovrebbe lambire anche l’Italia mentre si dirige verso i Balcani. Secondo le ultime proiezioni del modello ECMWF, questo cut-off depressionario riuscirà a insinuarsi temporaneamente all’interno del campo anticiclonico, innescando instabilità atmosferica in diverse regioni italiane.

Le prime avvisaglie si vedranno già nel pomeriggio di domenica 15, con lo sviluppo di temporali locali su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale. Nelle ore serali, i fenomeni potranno scendere verso le pianure del Nord, interessando anche la fascia pedemontana e le centrali adriatiche.

Lunedì 16 e martedì 17: rischio rovesci e temporali intensi al Nord-Est e lungo l’Adriatico

Il cuore dell’instabilità è atteso tra lunedì 16 e martedì 17 giugno, con temporali localmente forti che potranno colpire il Nord-Est, l’Emilia-Romagna, le regioni adriatiche centrali e i rilievi tra Campania e Lucania. Le condizioni resteranno più stabili altrove, ma non si esclude una marginale influenza anche su parte del Sud peninsulare, specie nella giornata di martedì.

Secondo le ultime simulazioni, l’aria più fresca in quota potrebbe spingersi ulteriormente verso sud entro mercoledì 18, generando qualche temporale isolato anche nelle aree meridionali e sull’Appennino calabrese.

Focus sulle incognite: traiettoria e impatto della goccia fredda

Rimane comunque elevato il grado di incertezza. La previsione di una goccia fredda all’interno di un blocco anticiclonico è sempre complessa, a causa della difficoltà di modellizzare la sua traiettoria e la profondità dell’affondo.

Se la depressione dovesse approfondirsi maggiormente, il rischio di temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento sarebbe concreto, in particolare sulle aree alpine, il Nord-Est e le regioni adriatiche centrali. In caso contrario, gli effetti si limiterebbero a un breve calo termico e a qualche rovescio localizzato.

Termometri in discesa: ma il fresco sarà solo apparente

Quel che appare ormai certo è che tra il 16 e il 18 giugno vivremo un alleggerimento delle temperature, con valori in calo prima al Nord-Est e successivamente sul resto del Paese. Tuttavia, non si tratterà di un rientro alla normalità: le temperature resteranno comunque lievemente sopra media e la durata della tregua sarà probabilmente limitata.

Non si esclude infatti che, già nella seconda parte della settimana, l’anticiclone nordafricano possa riprendere vigore, aprendo la porta a una nuova fase calda, forse meno intensa ma più duratura.

Settimana movimentata, tra caldo in ritirata e temporali improvvisi

In sintesi, ci attendono giornate dinamiche: al picco del caldo africano farà seguito una fase instabile che porterà sollievo in molte regioni, ma anche il rischio di fenomeni intensi e localizzati.

