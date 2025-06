Allerta Meteo, attenzione nel pomeriggio: temporali in arrivo in 4 regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 11 giugno 2025, per il rischio di temporali pomeridiani in 4 regioni. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Continuano condizioni di elevata stabilità su buona parte del dominio di previsione grazie all’azione di un ampio e solido promontorio anticiclonico sub-tropicale. Debole attività convettiva/ temporali sono attesi sui rilievi del Sud Italia durante il periodo di massimo riscaldamento“, si legge nel bollettino PRETEMP che evidenzia le aree a rischio maltempo nella mappa di seguito. “Non sono previste particolari criticità con la convezione che andrà rapidamente ad esaurirsi dal tardo pomeriggio“.

