Allerta Meteo, attenzione nel pomeriggio: temporali e grandine in diverse regioni | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo per attività convettiva nelle ore pomeridiane, con celle temporalesche innescate dal lifting orografico. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

“Permangono condizioni di elevata stabilità su gran parte del dominio di previsione grazie alla presenza di un vasto promontorio anticiclonico sub-tropicale. Solo nelle ore pomeridiane, per effetto dell’elevato soleggiamento e conseguente riscaldamento dei bassi strati, debole attività convettiva sarà possibile sui rilievi alpini e su quelli appenninici centro–settentrionali, con isolate celle temporalesche innescate essenzialmente dal lifting orografico. Esse saranno pulsanti e di breve durata, accompagnate da brevi rovesci di pioggia, sporadiche grandinate di piccole dimensioni e qualche breve raffica di vento convettiva (livello 0)“, riporta il bollettino PRETEMP.

