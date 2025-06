Allerta Meteo, super caldo al Sud ma lunedì rinfresca. Weekend di forte maltempo al Nord, e la prossima settimana…

MeteoWeb

E’ arrivato il caldo al Sud Italia, mentre al Nord continua ad imperversare il maltempo con temperature decisamente più fredde. Ma la situazione si ribalterà la prossima settimana. Intanto attenzione a domani: al Sud sarà una splendida domenica estiva ma al Nord/Est avremo violenti temporali che nel pomeriggio-sera innescheranno supercelle temporalesche con nubifragi e grandine enorme tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Uno scenario molto critico, provocato dalla discesa fredda e perturbata dal nord Atlantico che lunedì 9 giugno farà crollare le temperature al Centro/Sud: niente più caldo, si ritorna nella norma del periodo che significa comunque clima mite a ridosso di metà giugno.

La prossima settimana, dicevamo, si ribalterà tutto: arriverà l’Anticiclone Africano per qualche giorno e colpirà direttamente il Nord, specie il Nord/Ovest. A Torino e Milano farà più caldo che a Bari, Catania e Palermo: al Sud, infatti, le temperature rimarranno più basse, pressoché in linea con le medie stagionali. Il caldo al Nord sarà intenso ma non eccezionale, e comunque durerà soltanto qualche giorno: dopo il 15 giugno è confermata un’importante rottura provocata da una goccia fredda che rischia di trasformare il periodo del Solstizio d’Estate in qualcosa che ricorda più l’autunno che la bella stagione, con temperature in picchiata, addirittura sotto le medie stagionali in tutto il Paese, e soprattutto forte maltempo da Nord a Sud.

I dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: