Allerta Meteo, il caldo inizia a fare sul serio: temperature in aumento, ma non ovunque. Confermato il ribaltone della prossima settimana

Il caldo inizia a fare sul serio sul Nord, per la prima volta in stagione: le temperature si avvicinano gradualmente ai +35°C che nei prossimi due giorni, venerdì 13 e soprattutto sabato 14 giugno, verranno raggiunti in molte località della pianura Padana, oltre che in Toscana, Umbria e Lazio, prevalentemente nelle aree interne lontano dal mare. Clima molto più fresco al Sud dove, sulle coste, la colonnina di mercurio fa fatica a superare i +30°C in un contesto di temperature in linea con le medie stagionali, e anzi continuano anche oggi i temporali pomeridiani che già ieri hanno interessato le zone interne dell’Appennino.

In Calabria e Sicilia ieri pomeriggio ha piovuto in modo intenso, seppur localizzato:

Oggi i temporali si ripeteranno, forti, in Sicilia, ma anche in altre zone interne delle Alpi e dell’Appennino:

Interessante l’evoluzione meteo per il weekend: domenica arrivano forti temporali al Nord con supercelle temporalesche in pianura Padana. E poi la prossima settimana si ribalta tutto, anche se gli ultimi aggiornamenti dei modelli hanno nettamente ridimensionato la goccia fredda in transito sull’Italia. Resta confermato, però, il calo delle temperature con maltempo diffuso, in modo particolare nelle Regioni Adriatiche e al Sud. Tutti i dettagli nel video:

