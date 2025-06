Allerta meteo a Charlotte per Inter-Fluminense: rischio sospensione per fulmini e maltempo

MeteoWeb

Cresce l’incertezza attorno all’ottavo di finale del Mondiale per club tra Inter e Fluminense, in programma lunedì 30 giugno alle ore 15:00 locali (le 21:00 italiane) al Bank of America Stadium di Charlotte. Le autorità statunitensi hanno diramato un’allerta meteo per condizioni atmosferiche critiche previste in concomitanza con il match. Secondo quanto comunicato, sono attesi forti temporali con fulmini, un elemento che potrebbe causare lo stop immediato della gara. Il regolamento internazionale è chiaro: la presenza di fulmini entro 12 chilometri dallo stadio impone l’interruzione dell’incontro.

La sicurezza di calciatori, staff e tifosi resta la priorità. Oltre ai fulmini, anche raffiche di vento superiori ai 65 km/h, scarsa visibilità (inferiore ai 100 metri) o un campo reso impraticabile dalla pioggia possono determinare la sospensione. L’allerta mette quindi in dubbio il regolare svolgimento del quinto ottavo di finale del torneo. Saranno decisive le prossime ore.