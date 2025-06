Allerta Meteo, conferme sulla clamorosa goccia fredda della prossima settimana: verso il Solstizio d’Estate con forte maltempo in tutt’Italia!

MeteoWeb

Arrivano conferme sulla clamorosa evoluzione meteo della prossima settimana in Italia: saremo a metà giugno inoltrato, a pochi giorni dal Solstizio d’Estate, eppure il nostro Paese piomberà improvvisamente in pieno autunno dopo una settimana tipicamente estiva, quella in corso. Nei prossimi giorni il caldo aumenterà soprattutto in Sardegna e al Nord, e poi nel weekend anche al Sud per la risalita di masse d’aria calde pre-frontali rispetto alla perturbazione che già nel weekend, e soprattutto domenica 15 giugno, riporterà forte maltempo al Nord.

Ma nei giorni successivi una vera e propria goccia fredda scivolerà giù lungo l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia, provocando forte maltempo dapprima al Nord, poi anche al Centro/Sud, in modo duraturo, per diversi giorni. Lo sfondamento della goccia fredda avverrà in modo lento e graduale tra martedì 17 e mercoledì 18 giugno, ma il maltempo proseguirà anche nei giorni successivi al Centro/Sud. Le temperature crolleranno su valori inferiori rispetto alle medie del periodo, con un probabile bilanciamento delle anomalie calde di questa prima metà del mese: la consueta compensazione meteo-climatica (a periodi caldi si alternano periodi freddi e viceversa, in ogni stagione e in ogni area geografica). Questo non significa appiattire le anomalie stagionali, altrimenti non avremmo alcuna variazione di temperatura a lungo periodo: alcune anomalie (tendenzialmente quelle calde negli ultimi decenni) sono più lunghe, intense e durature rispetto a quelle fredde, ma comunque si alternano tra di loro.

E giugno 2025 non farà eccezione.

Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: