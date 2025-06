Allerta Meteo, domani forti temporali al Nord: rischio nubifragi, grandine e forte vento, ecco dove

MeteoWeb

Giugno inizia con l’Italia divisa a metà sotto il profilo meteorologico: nei prossimi giorni, infatti, al Nord avremo forte maltempo con fenomeni in intensificazione nel corso di questa settimana; al Sud invece esplode l’estate con temperature in aumento e bel tempo. Il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) emette una previsione di pericolosità di livello 1, per la giornata di domani, martedì 3 giugno, nell’area pedemontana di Veneto, Lombardia e Piemonte, nonché sulle pianure adiacenti, per possibilità diffusa di temporali intensi, con associate raffiche di vento, grandine di piccole-medie dimensioni e, specialmente sul Nord-Est, per rovesci abbondanti. Di seguito, i dettagli del nuovo bollettino di previsioni probabilistiche.

Allerta Meteo, ancora temporali al Nord

“Persiste sull’Italia centro-meridionale un anticiclone subtropicale che porta a generali condizioni di stabilità. Diversamente al Nord, specialmente a ridosso delle Prealpi, sussistono condizioni favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi intensi. Viene emesso un livello uno nell’area pedemontana di Veneto, Lombardia e Piemonte, nonché sulle pianure adiacenti, per possibilità diffusa di temporali intensi, con associate raffiche di vento, grandine di piccole-medie dimensioni e, specialmente sul Nord-Est, per rovesci abbondanti. Un più ampio livello 0 comprende il resto dell’area alpina e la Pianura Padana per possibile interessamento da parte di questi fenomeni”, spiegano gli esperti di PRETEMP.

Nord

“L’ambiente presenta instabilità moderata (diffusamente superiore a 1500 J/Kg) prevalentemente attribuibile all’irraggiamento solare mattutino. Questo, unito al moderato DLS, crea le condizioni in serata per l’innesco di eventi con associati fenomeni grandinigeni, con chicchi di piccole-medie dimensioni. Saranno possibili anche raffiche di vento associate considerando i valori di PWAT moderati ( > 30 mm)”, si legge nel bollettino PRETEMP.

“Al Nord-Ovest, il luogo in cui è più probabile l’innesco è l’area pedemontana fra Piemonte e Lombardia, sulla quale insisteranno venti umidi da sud-est, anche se la presenza di convergenze al suolo in Pianura con i venti in discesa dagli appennini porta a non escludere fenomeni anche più a sud. A Nord-Est sono attesi temporali nelle pianure fra Veneto e Friuli orientale, in progressivo spostamento verso nord-est nel pomeriggio/sera, alimentati da flussi umidi meridionali dall’Adriatico, con fenomenologia simile a quella del Nord-Ovest”, concludono gli esperti di PRETEMP.

