Allerta Meteo, domenica di super caldo al Sud ma domani cambia tutto. E si profila una forte ondata di maltempo prima del Solstizio d’Estate

MeteoWeb

Splende il sole su quasi tutt’Italia in questa domenica 8 giugno, e fa molto caldo al Sud con picchi diffusamente oltre i +36°C in Puglia. Nel pomeriggio raggiungeremo i valori massimi di questa prima ondata di caldo, che è tuttavia limitata all’estremo Sud del nostro Paese e non arriva neanche a sfiorare i record storici stagionali, tutti molto più elevati. Piuttosto, attenzione al forte maltempo che irromperà sul Nord/Est nelle prossime ore, con forti piogge e temporali.

La Regione più colpita sarà il Friuli Venezia Giulia, dove questa sera ci aspettiamo nubifragi, grandinate e temporali molto itnensi:

Domani, lunedì 9 giugno, il fronte freddo scivolerà rapidamente giù lungo l’Italia con nubi sparse, qualche debole pioggia molto veloce in Emilia Romagna, tra Abruzzo e Lazio e in Calabria, ma soprattutto l’irruzione di forti venti settentrionali e un calo delle temperature che in Puglia, Calabria e Sicilia sarà anche di 10°C, quindi molto netto, rispetto alle massime di oggi.

Sarà una settimana di bel tempo in tutt’Italia, con temperature miti al Centro/Sud e calde al Nord dove arriverà la propaggine più settentrionale dell’Anticiclone Africano, ma durerà poco. Ci sono infatti all’orizzonte sempre più concrete prospettive di rottura, con l’arrivo di una goccia fredda di origine nord atlantica che scivolerà sull’Italia tra 17 e 18 giugno, prima del Solstizio d’Estate che quest’anno cadrà nella notte di sabato 21 giugno. Le prospettive, sull’Italia, sono ancora di maltempo sul medio e lungo termine.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: