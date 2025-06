Allerta Meteo, domenica di maltempo nel cuore d’Italia: oggi pomeriggio nubifragi, vento e grandine

MeteoWeb

Allerta Meteo nel pomeriggio di oggi nelle regioni centrali italiane e in Sardegna, per temporali con rischio nubifragi, grandine e vento forte. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo: mappa e bollettino

Nel corso della giornata di oggi, domenica 22 giugno, “una debole area instabile attraverserà parte del Centro Italia, portando dei temporali sparsi, soprattutto tra Lazio interno, Umbria e Abruzzo. I fenomeni si concentreranno soprattutto nelle zone collinari e/o preappenniniche durante il pomeriggio, con possibilità di piogge a carattere di nubifragio, accompagnate raffiche di vento e rovesci grandinigeni di piccola-media dimensione (2-3 cm)“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Anche in Sardegna e Corsica sono attesi dei temporali pomeridiani, più probabili nelle zone interne montuose dell’isola, dove potranno organizzarsi in sistemi multicellulari“.

La situazione meteo

“Un tenue nucleo di vorticità in quota attraverserà le regioni centrali italiane, raggiungendo il Mar Tirreno dal primo pomeriggio di domenica 22 giugno. Il profilo termico in medio-bassa troposfera risulterà pressoché stabile, specie al livello del mare, motivo per cui una convezione duratura sulle pianure tirreniche sarà poco probabile, considerando anche un lapse rate 700–500 hPa <6°C/km per la pressione ancora troppo elevata unitamente alle isoterme“, spiega PRETEMP.

“L’instabilità tenderà a concentrarsi in prossimità dei rilievi montuosi appenninici e/o subappenninici centrali, laddove la convezione orografica potrà sorreggere strutture temporalesche più organizzate in pulse storm o, al più, sistemi multicellulari più longevi, con un’attività temporalesca piuttosto marcata, considerando i valori di ML CAPE quantificabili nella colonna d’aria attorno ai 1800–2000 J/kg, specie nell’hinterland laziale e fin verso le aree pedemontane/collinari interne orientali delle Compagne Romane (Colli Albani, Monti Lucretili e Prenestini)“, prosegue il bollettino. “Qualche temporale potrebbe innescarsi per termoconvezione diurna anche tra Alto Lazio, Umbria e Abruzzo, con qualche fenomeno residuo che, in serata, potrebbe spingersi fino alle immediate colline e/o pianure pedemontane della Tuscia Viterbese, dell’Agro Romano e infine del Pontino“.

Un livello 1 “è stato posto per possibili grandinate di medie dimensioni (diametro dei chicchi ≥2–3 cm), non escludendo accumuli al suolo in presenza di rovesci più intensi, o nell’eventualità di celle associate a una forte corrente ascensionale, anche chicchi più grandi vista l’avvezione di aria più fredda in quota durante il pomeriggio“.

Allerta Meteo per Sardegna e Corsica

“Della convezione diurna sarà possibile anche sulla Corsica e sui rilievi interni della Sardegna: dall’Altopiano di Campeda alle alture di Montacuto, comprese le sezioni centrali della Barbagia e il complesso montuoso del Gennargentu, dove, nelle ore più calde, potrà verificarsi qualche sporadico tentativo di convezione, a cui potrà seguire lo sviluppo di temporali multicellulari“, prosegue PRETEMP. “Sull’isola sarda i temporali potranno risultare più strutturati, anche a causa di un modesto DLS 0–6 km, che, in velocità, potrebbe superare i 15 m/s, rispetto alle regioni centrali peninsulari, dove il profilo della ventilazione presenterà una maggiore calma, con una situazione più incline alla stabilità, specie nel corso del tardo pomeriggio-sera“.

