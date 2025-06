Allerta meteo Emilia Romagna, il bollettino della Protezione Civile: forti temporali e rischio frane

MeteoWeb

Allerta meteo della Protezione Civile dell’Emilia Romagna per oggi e domani, Lunedì 16 Giugno, nel dettaglio valida dalle 12:00 del 15 giugno 2025 fino alle 00:00 del 17 giugno 2025. Secondo quanto riferito in un comunicato “allerta gialla dal pomeriggio/sera di oggi, domenica 15 giugno, sono previsti temporali sparsi, localmente di forte intensità, con possibili effetti e danni associati. Nelle aree interessate dai rovesci non si escludono localizzati fenomeni di ruscellamento e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nel reticolo minore. Per lunedì 16 giugno sono previsti temporali, anche di forte intensità, soprattutto sulle aree centro/orientali, con possibili effetti e danni associati. I fenomeni, a carattere sparso già nel corso della mattina, tenderanno a diventare più estesi e ad intensificarsi ulteriormente nel pomeriggio/sera.

Nelle zone interessate dai rovesci si potranno verificare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici del reticolo minore, con possibili superamenti della soglia 1. Nelle aree collinari e montane interessate dai rovesci non si escludono inoltre localizzati fenomeni di ruscellamento e occasionali fenomeni franosi sui versanti particolarmente fragili”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.