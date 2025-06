Allerta Meteo, esplodono violenti temporali al Sud: situazione critica, ed è allarme per domani

MeteoWeb

Infuria il maltempo al Sud Italia, raggiunto dalla goccia fredda ampiamente prevista nei giorni scorsi e flagellato proprio in queste ore da temporali violentissimi. I più estremi stanno colpendo Calabria e Sicilia: diluvia nel cosentino, con 42mm di pioggia a Santa Sofia D’Epiro e 29mm a Fuscaldo tra le località più colpite in questi minuti, me in tutta la Sicilia dove imperversano piogge torrenziali. Sott’acqua tutta l’area dei monti Sicani dove spiccano i 42mm di pioggia a Cammarata, e ancora 38mm al lago del Piano del Leone, 37mm a Serracanale, 22mm al lago Fanaco, 13mm a Prizzi.

Forti temporali anche sui monti Iblei, nel versante orientale, dove un forte temporale s’è formato nelle zone interne e ha raggiunto la costa: sono caduti 29mm di pioggia ad Albareseda , 22mm a Solarino, 14mm a Melilli, 8mm a Priolo e Carlentini. La pioggia ha raggiunto persino Siracusa, con 2mm di accumulo a Ortigia dove la temperatura è crollata a +24°C in pieno giorno dopo una massima giornaliera di +29°C.

Forti temporali anche sull’Etna, con 55mm di pioggia a Fornazzo, 34mm a Zafferana Etnea, 20mm a Piedimonte Etneo, così come sui monti Nebrodi con 30mm a Castell’Umberto, 23mm a Ficarra, 12mm a Sinagra. In mattinata un violento acquazzone ha colpito Palermo dove la temperatura è scesa rapidamente da +30°C a +26°C.

Ma la goccia fredda si trova ancora nel basso Tirreno e soltanto nella sera-notte raggiungerà la Sicilia, dove domani – giovedì 19 giugno – sarà il giorno peggiore. Sin dalle prime ore del mattino, infatti, avremo forti piogge e temporali su gran parte dell’isola, con fenomeni violentissimi che potranno sfociare in varie località in vere e proprie alluvioni lampo. Le temperature crolleranno in modo netto, provocando grandinate e trombe d’aria.

Il maltempo non è limitato alla Sicilia, anzi. Sta interessando tutto il Centro/Sud. Forti temporali in corso anche nel Salento dove violenti nubifragi stanno colpendo l’area da Aradeo a Porto Cesareo, e altri fenomeni temporaleschi sono in corso nelle zone interne del Lazio. Maltempo anche in Sardegna.

Nei prossimi giorni avremo piogge e temporali senza sosta, anche nel weekend: Sabato, nel giorno del Solstizio d’Estate, tornerà il maltempo al Nord con forti temporali pomeridiani in Piemonte, Liguria, sull’Appennino Tosco/Emiliano e anche tra Lombardia e Valle d’Aosta, sulle Alpi occidentali. Domenica il maltempo si estenderà a Toscana e Lazio, coinvolgendo nuovamente Roma. Tutti i dettagli nel video:

