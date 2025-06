Allerta Meteo ESTOFEX per l’Italia: “2 Giugno con temporali e grandine, una regione nel mirino”

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi, 2 Giugno, per il rischio temporali, in particolare al Nord Italia, con piogge abbondanti e grandine: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 2 giugno 2025, alle 8 di domani 3 giugno 2025. In dettaglio, “per la fascia che va dal Nord della Spagna alla Bielorussia vengono emessi livelli 2 e 1 per precipitazioni convettive eccessive, grandine di grandi dimensioni e (principalmente verso nord-ovest) forti raffiche di vento convettivo“.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX riporta una situazione atmosferica complessa in Europa, dominata da un flusso d’aria occidentale ondulato in quota (500 hPa). Un’importante saccatura (zona di bassa pressione in quota) si estende dalla Scandinavia alle Canarie, mentre un promontorio (alta pressione) va dall’Algeria all’Ucraina. Ciò crea venti forti da Ovest-Sud/Ovest tra Spagna e Bielorussia. Al suolo, una lunga e irregolare linea frontale segue questo asse, con aria calda che si sposta verso Nord/Est. Verso la fine del periodo previsto, una nuova e intensa perturbazione si avvicina alle Isole Britanniche, rafforzando la depressione esistente.

Allerta Meteo per l’Italia

In Italia, soprattutto al Nord, è attesa una giornata instabile con possibilità di temporali, in particolare sul Piemonte e sulle aree alpine, secondo il bollettino ESTOFEX. L’aria calda e umida, unita a correnti in quota e al sollevamento forzato dai rilievi, favorisce la formazione di temporali intensi. L’energia disponibile (CAPE) potrà raggiungere valori elevati, fino a 2000 J/kg localmente, con possibilità di grandine, forti raffiche di vento e piogge abbondanti. I fenomeni potranno svilupparsi già al mattino ma intensificarsi nel pomeriggio. Non si escludono episodi di allagamenti localizzati, specie in zone montuose o collinari.

