Allerta Meteo ESTOFEX, allarme oggi per 2 aree d’Italia: “raffiche di vento dannose, grandine e piogge intense”

Allerta Meteo, in particolare per 2 aree d’Italia, per grandine, forti raffiche di vento e piogge intense: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 21 giugno 2025, alle 8 di domani 22 giugno 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti dell’Italia nordoccidentale, “principalmente per raffiche di vento dannose“, ed un livello 1 circonda il livello 2 per grandine (isolata di grandi dimensioni), raffiche di vento da forti a intense e pioggia intensa. Un livello 1 è stato previsto per alcune parti dell’estremo Sud Italia, “principalmente per grandine, raffiche di vento forti e pioggia intensa su scala locale”.

Inoltre, un livello 1 è stato emesso per alcune parti della Spagna, principalmente per raffiche di vento forti e grandine occasionale. Livello 1 per alcune parti del Regno Unito e della Scozia, principalmente per grandine, raffiche di vento forti e pioggia intensa. È possibile un evento tornado isolato. Livello 1 per alcune parti della Grecia, principalmente per grandine occasionale, raffiche di vento forti e pioggia intensa su scala locale.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive la situazione atmosferica sull’Europa tra le 8 di oggi e le 8 di domani: attualmente, un’area di alta pressione molto intensa si estende dal Sud/Ovest al centro Europa, spingendosi verso Nord fino al Mare di Norvegia. Questa alta pressione è incastrata tra due aree di bassa pressione: una sull’estremo Nord/Est dell’Atlantico e una che va dalla Scandinavia alla Russia. Quest’ultima è sede di piccole perturbazioni, ma la scarsa umidità presente limita la possibilità di temporali intensi.

Più interessante è la situazione a Ovest del Portogallo, dove parte dell’energia della depressione atlantica si isola formando un cut-off, mentre un altro vortice ciclonico si sposta da Sud dell’Islanda verso Est, spingendo lentamente l’area anticiclonica verso Germania e Danimarca.

Un’ampia area calda copre gran parte dell’Europa sudoccidentale e nordoccidentale, con un fronte freddo in movimento verso Est che interessa principalmente il Nord/Ovest.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

In Italia oggi sono attese condizioni meteo instabili soprattutto al Nord/Ovest e su parte del Sud, in particolare tra la Sicilia nordorientale e la Calabria.

Al Nord/Ovest, un’onda atmosferica in quota attraversa la regione da Nord/Ovest verso Sud/Est. Questa dinamica, unita a una discreta instabilità atmosferica (MUCAPE tra 1000 e 2000 J/kg), favorisce la formazione di temporali (DMC – Deep Moist Convection). Anche se alcuni modelli spostano l’energia più verso la Polonia, è previsto comunque un raffreddamento in quota sufficiente per attivare una giornata molto instabile, riporta ESTOFEX. I temporali partiranno principalmente lungo le zone montuose, con rischio di grandine (anche di grandi dimensioni), piogge intense e forti raffiche di vento. In seguito, questi fenomeni tenderanno a spostarsi verso le pianure formando sistemi più organizzati, in grado di generare venti forti o localmente dannosi e ulteriori piogge intense. Il rischio si estende anche fino al settore settentrionale dell’Appennino.

Nel Sud, tra la Sicilia nordorientale e la Calabria, la dissoluzione di una bassa pressione in quota lascia un’atmosfera calda e instabile (MUCAPE fino a 2500 J/kg), ma con poco vento in quota. Possibili temporali isolati potrebbero produrre grandine, forti rovesci e colpi di vento. Altrove, tempo più stabile.

