Allerta Meteo ESTOFEX per l’Italia: “allarme supercelle, temporali e grandine”, ecco le regioni più colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo in alcune regioni del Paese per il rischio supercelle, temporali con grandine di grandi dimensioni, intense raffiche di vento e forti piogge: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 3 giugno 2025, alle 8 di domani 4 giugno 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato previsto per alcune zone della Spagna orientale/nordorientale fino all’estrema Francia sud-occidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge. Numerose aree di livello 2 sono state evidenziate sulla Francia centro-meridionale fino all’estremo Nord/Ovest d’Italia, sull’estremo Nord/Est della Svizzera fino alla Germania meridionale e all’Austria settentrionale, un’altra sull’Austria sudorientale fino all’Ungheria occidentale e infine una piccola area sull’Italia nordorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge. È possibile un evento tornado isolato.

Inoltre, un livello 2 è stato emesso per l’Ucraina settentrionale e sull’estremo Sud della Bielorussia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge. È possibile un evento tornado isolato. Livello 2 per l’estremo Est della Slovacchia fino all’estremo Sud/Ovest dell’Ucraina e all’estremo Est dell’Ungheria, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e forti piogge. Tutte le aree di livello 2 sono circondate da un ampio livello 1 con pericoli simili ma probabilità ridotte per tutti i tipi di eventi gravi.

Infine, per alcune zone della catena montuosa dell’Atlante è stato emesso il livello 1 in caso di grandine di grandi dimensioni e forti tempeste di neve.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica dinamica sull’Europa. Un potente anticiclone si rafforza sull’Europa sudorientale, mentre una profonda area ciclonica si sviluppa tra il Nord/Ovest del continente e l’Islanda, con valori di pressione atmosferica molto bassi per la stagione (970-975 hPa). Questa configurazione crea un contrasto tra masse d’aria, favorito anche da altri sistemi di alta pressione sull’Atlantico nordorientale. Il risultato è la formazione di forti correnti a getto in quota, che influenzano gran parte dell’Europa.

Sopra l’Europa centrale e occidentale domina un flusso d’aria ciclonico da Ovest-Sud/Ovest, che si combina con un’ampia area di aria instabile (CAPE) e una crescente umidità nei bassi strati. Una linea frontale che si estende dalla Spagna settentrionale alla Germania centro-meridionale e fino all’Ucraina diventa il punto focale per lo sviluppo di forti temporali (convezione profonda), con possibili fenomeni intensi su scala nazionale.

Allerta Meteo per l’Italia

Secondo il bollettino ESTOFEX, l’Italia settentrionale è interessata da una situazione atmosferica instabile, con condizioni favorevoli allo sviluppo di forti temporali. Una massa d’aria calda e umida alimenta l’instabilità, soprattutto nelle regioni di Nord/Ovest e Nord/Est. Al Nord/Ovest l’orografia (le montagne) e il riscaldamento diurno favoriranno la formazione di temporali già dal pomeriggio, alcuni dei quali potrebbero essere supercelle, cioè strutture temporalesche organizzate e potenzialmente pericolose.

Al Nord/Est si prevede lo sviluppo di temporali isolati ma intensi, con energia potenziale (CAPE) attorno ai 1500 J/kg e forti venti in quota (15 m/s di wind shear), condizioni ideali per grandine anche di grandi dimensioni, raffiche di vento violente e piogge abbondanti. Non si esclude un rischio tornado isolato, specie nelle aree più vicine al confine con la Svizzera e la Francia orientale.

