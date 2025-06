Allerta Meteo ESTOFEX per l’Italia: “fenomeni intensi nel pomeriggio-sera, 2 aree a rischio”

MeteoWeb

Allerta Meteo per temporali lenti con piogge intense, grandine, forti raffiche e rischio trombe d’aria su Sicilia, Calabria e Nord Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 20 giugno 2025, alle 8 di domani 21 giugno 2025. In dettaglio, un livello 1 è stato previsto “per alcune zone della Sicilia e dintorni, principalmente per piogge localmente molto intense, grandine, forti raffiche e un basso rischio di tornado“. Un livello 1 è stato emesso per “alcune zone dell’estremo Nord/Ovest dell’Italia e dintorni, principalmente per piogge localmente intense, grandine (un evento isolato di grandi dimensioni non escluso) e downburst da forti a intensi“.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica in gran parte stabile sull’Europa centrale e occidentale, grazie alla presenza di un’area di alta pressione (blocco anticiclonico). Tuttavia, alcune aree del Sud Italia e del Nord/Ovest potrebbero essere interessate da temporali anche forti nel pomeriggio/sera. Vediamo i dettagli:

Allerta Meteo per Sicilia e Calabria

Una bassa pressione in quota (cut-off), presente da giorni, continua a portare instabilità. Anche se l’atmosfera a media quota è stata già in parte “consumata” da temporali precedenti (e quindi meno favorevole alla formazione di nuovi temporali intensi), l’umidità nei bassi strati (soprattutto lungo le coste) resta abbondante. Ciò favorisce la formazione di temporali, con un’energia disponibile (MUCAPE) compresa tra 1000 e 2000 J/kg.

Il vento in quota è debole (meno di 10 m/s), ma lievemente più intenso verso la Sicilia settentrionale, dove la presenza di un po’ di wind shear (cambio di direzione e intensità del vento con la quota) potrebbe localmente rendere i temporali più organizzati.

Cosa aspettarsi:

Temporali lenti e ripetuti nel corso della giornata

Rischio di piogge intense e improvvise (flash flood), soprattutto nelle zone montuose o collinari

(flash flood), soprattutto nelle zone montuose o collinari Possibili raffiche di vento forti (downburst)

(downburst) Grandine in alcuni casi

in alcuni casi Raramente, trombe marine o isolati tornado costieri, se i temporali interagiscono con l’aria molto umida delle coste

L’attività temporalesca dovrebbe diminuire dopo il tramonto. È stato emesso un livello 1 di allerta, soprattutto per il rischio di alluvioni lampo.

Nord/Ovest e Nord Italia (specie aree alpine e pedemontane)

Qui l’instabilità è legata principalmente al riscaldamento diurno e ai moti dell’aria lungo le montagne. L’umidità nei bassi strati è elevata e si accumula nel pomeriggio, creando condizioni favorevoli per la formazione di temporali. In pianura, l’atmosfera rimane per lo più stabile (“cappata”), ma nelle zone montuose e pedemontane si potranno sviluppare temporali pomeridiani con energia compresa tra 1500 e 2000 J/kg.

Cosa aspettarsi:

Temporali sparsi ma intensi , specialmente lungo le montagne

, specialmente lungo le montagne Piogge intense e persistenti a livello locale

e persistenti a livello locale Possibili raffiche di vento molto forti (downburst), anche distanti dal temporale stesso

(downburst), anche distanti dal temporale stesso Rischio di grandine, anche di grandi dimensioni in casi isolati

È stato assegnato anche qui un livello 1 di allerta, esteso localmente anche oltre le aree dove si prevede attività elettrica, a causa del rischio vento.

