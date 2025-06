Pesante Allerta Meteo ESTOFEX per l’Italia: oggi allarme supercelle e nubifragi, grandine grossa e raffiche di vento violente

MeteoWeb

Allerta Meteo per forte instabilità atmosferica in alcune zone d’Italia, che creerà un ambiente favorevole allo sviluppo di temporali intensi e organizzati: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 4 giugno 2025, alle 8 di domani 5 giugno 2025. In dettaglio, è stato emesso un livello 3 per alcune zone della Svizzera nordorientale, della Germania meridionale e della Cechia per raffiche di vento forti o distruttive su vasta scala e grandine dannosa, con la possibilità di aree di fenomeni estremamente severi. Un livello 2 (che comprende il Nord Italia) circonda l’area di livello 3 con pericoli simili ma probabilità leggermente inferiori. Esiste una minaccia regionale di tornado (inclusi eventi intensi), ad esempio per alcune zone della Svizzera. È stato inoltre aggiunto un livello 2 legato alle piogge per alcune aree della Svizzera sudorientale. Un livello 1 (che comprende anche il Nord Italia) circonda le zone di livello 2 e 3 con pericoli simili ma con probabilità ridotte. Sono previsti anche forti piogge e la possibilità isolata di un tornado.

Inoltre, un livello 1 è stato previsto per alcune zone della Romania, principalmente per grandine di grosse dimensioni e alcune raffiche di vento forti. Livello 1 per alcune zone della Svezia centrale, principalmente per la possibilità isolata di un tornado e raffiche/grandine. Infine, un livello 1 è stato emesso per alcune zone del Sud/Est dell’Ucraina fino alla Russia per grandine, raffiche di vento forti o severe e piogge intense. È possibile un tornado isolato verso la Russia.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione atmosferica eccezionalmente intensa per la stagione. Un ciclone molto profondo, con una pressione minima di circa 970 hPa (insolitamente bassa per giugno), staziona sulle isole Faroe, influenzando gran parte dell’Europa nordoccidentale. Allo stesso tempo, un promontorio caldo e stabile si è rafforzato sull’Europa sudorientale, creando un forte contrasto tra masse d’aria. Questo contrasto alimenta 2 forti correnti a getto in quota: una sull’Europa nordoccidentale e una che si sviluppa dal Centro Europa verso la Scandinavia.

Onde atmosferiche minori attraversano questa zona di flusso attivo e portano instabilità. La più significativa entra in Francia e raggiunge la Germania nel pomeriggio, attraversando poi la Svizzera e spingendosi verso la Polonia e la Cechia in serata. Questo impulso favorisce temporali intensi, anche notturni. Infine, altre aree instabili si trovano tra l’Europa sudorientale e la Russia, dove l’umidità favorisce ulteriori temporali intensi.

Allerta Meteo per l’Italia

Secondo il bollettino ESTOFEX, l’Italia nordoccidentale, in particolare il settore tra il Sud/Est della Francia, il Nord/Ovest dell’Italia e la Svizzera, si troverà oggi in un’area di forte instabilità atmosferica. Ciò è dovuto alla risalita verso Nord di un EML (strato caldo e secco africano in quota) che, interagendo con aria eccezionalmente umida al suolo (con valori di PWAT tra i più alti del periodo), crea un ambiente molto favorevole allo sviluppo di temporali intensi e ben organizzati.

Il livello 2 di allerta è stato esteso fino al Nord/Ovest dell’Italia per tenere conto del rischio di supercelle a lunga durata, favorite da un CAPE fino a 1500 J/kg e da un wind shear di 20 m/s. Le condizioni, influenzate anche dall’orografia locale, supportano grandine di grandi o molto grandi dimensioni, raffiche di vento violente, piogge abbondanti e persino tornado. La formazione di multicelle e supercelle può portare a precipitazioni stazionarie in aree montuose, con accumuli oltre i 200 mm in 6 ore.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: