Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme: “oggi rischio fenomeni estremi in Italia”, ecco dove | MAPPA e BOLLETTINO

Allerta Meteo per rischio fenomeni estremi in Italia per forte instabilità, tra temporali con piogge intense, grandine grossa e downburst: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 14 giugno 2025, alle 8 di domani 15 giugno 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso per alcune parti della Francia, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e pioggia intensa. Un livello 2 è stato previsto per la Spagna nordorientale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti rovesci di pioggia e pioggia intensa. Livello 2 per l’Italia nordoccidentale, principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti rovesci di pioggia e pioggia molto intensa. Numerose aree di livello 1 circondano quelle di livello 2 per rischi simili ma con probabilità inferiori.

Infine, un livello 1 è stato emesso per la Turchia meridionale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Il bollettino ESTOFEX descrive una situazione meteorologica dominata da un ampio blocco anticiclonico sull’Europa centrale, che però inizia lentamente a indebolirsi e a spostarsi verso Est. Questo anticiclone è affiancato da 2 grandi vortici: uno sull’estrema Russia occidentale, in rafforzamento verso il Mar Nero, e l’altro sull’Irlanda, che si muove verso Nord/Est indebolendosi. Quest’ultimo provoca un abbassamento della pressione sulla Manica, che poi si sposta verso l’Inghilterra.

Una depressione si forma tra Irlanda e la baia tedesca, ma la sua esatta posizione e intensità sono ancora incerte. Questa spinge un fronte freddo dalla Francia nordoccidentale verso il Belgio e la Francia centrale. Davanti al fronte si forma una zona di convergenza debole, che interessa Paesi Bassi e Germania nordoccidentale nel pomeriggio, favorendo temporali locali.

Non sono previsti altri fronti sinottici significativi per oggi. Quanto alla polvere sahariana, non si prevedono impatti seri: i venti che la trasportano sono deboli e le concentrazioni previste sono moderate, con effetti su Francia orientale, Svizzera e Germania sudoccidentale, sottolinea il bollettino ESTOFEX.

L’Allerta Meteo per l’Italia e la mappa ESTOFEX

In Italia, oggi sabato 14 giugno 2025, è attesa una situazione meteorologica potenzialmente critica soprattutto al Nord, dove l’atmosfera risulta molto instabile. ESTOFEX evidenzia che l’aria nei bassi strati è molto umida, con valori di dew point intorno ai 20°C e un alto contenuto di vapore acqueo (fino a 15 g/kg a 500 m). Questa umidità, unita alla presenza di un cuscinetto di aria secca e calda in quota di origine africana (EML – Elevated Mixed Layer), favorisce lo sviluppo di energia potenziale disponibile per i temporali (MUCAPE) tra 2500 e 4000 J/kg, localmente fino a 5000 J/kg.

Nel pomeriggio, grazie alla presenza delle montagne e a un’onda debole in quota, si attiveranno numerosi temporali intensi. Anche se i venti in quota non sono molto forti (shear sotto i 10 m/s), i primi temporali potranno sviluppare grandine di grandi dimensioni, anche oltre i 5 cm, forti piogge e raffiche di vento intense (downburst).

Con il passare delle ore, i temporali tenderanno a indebolirsi allontanandosi dalle zone montuose, a causa di un nuovo strato di aria più stabile. Per il rischio di fenomeni estremi, è stato emesso un livello 2 di allerta per il Nord Italia, in particolare fino al Sud del Piemonte, sottolinea ESTOFEX

