Allerta Meteo, ESTOFEX avverte: “oggi in Italia forti piogge insistenti e grandine grossa”, ecco dove

Allerta Meteo per una precisa area d’Italia oggi, per forti piogge e grandine di grandi dimensioni: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 13 giugno 2025, alle 8 di domani 14 giugno 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso in alcune parti di Spagna, Francia e Belgio, principalmente per grandine di grandi dimensioni o molto grandi, raffiche di vento dannose e, in misura minore, per forti piogge. Anche un livello 1 è stato previsto per i suddetti Paesi, per gli stessi rischi, ma con una probabilità inferiore. Un livello 1 è stato emesso per Inghilterra, principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni.

Un livello 1 è stato previsto per l’Italia nordoccidentale e Svizzera meridionale, principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni.

Livello 1 per la Grecia, principalmente per forti piogge e grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per la Russia centrale, principalmente per forti raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Infine, livello 1 per alcune parti della regione del Caucaso, principalmente per grandine di grandi dimensioni.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX per l’Italia

Per quanto riguarda, in dettaglio, l’area di allerta meteo livello 1 che comprende il Nord/Ovest dell’Italia fino alla Svizzera meridionale, il bollettino ESTOFEX riporta che, “sebbene il wind shear verticale rimarrà piuttosto debole, valori di MLCAPE compresi tra 1000 e 2000 J/kg saranno sufficienti per correnti ascensionali sufficientemente forti da causare eventi di grandine di grandi dimensioni. Inoltre, saranno possibili forti precipitazioni laddove l’interazione con le tempeste porta allo stallo di alcune celle su aree specifiche“.

