Allerta Meteo ESTOFEX, oggi rischio temporali pomeridiani in alcune regioni

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi per forte maltempo in Spagna, Portogallo e Russia, ma anche per il rischio temporali in una precisa area d’Italia: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 10 giugno 2025, alle 8 di domani 11 giugno 2025. In dettaglio, un livello 2 è stato emesso sulla metà settentrionale del Portogallo e sulla Spagna nordoccidentale, principalmente per forti piogge, grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. Un livello 1 è stato emesso sulla Spagna, principalmente per grandine di grandi dimensioni, raffiche di vento intense e forti piogge. Livello 2 per la Russia centrale, principalmente per grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. Livello 1 per la Russia settentrionale, principalmente per raffiche di vento intense e tornado. Livello 1 dalla Russia meridionale al Caucaso, principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti piogge.

Inoltre, va evidenziato il rischio temporali riportato dalla mappa ESTOFEX per il Nord/Est d’Italia: di seguito i dettagli.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX segnala una situazione meteorologica potenzialmente critica per la Penisola Iberica, soprattutto tra Portogallo e Nord/Ovest della Spagna. Una depressione sull’Atlantico si avvicina lentamente, accompagnata da aria instabile e forti venti in quota, creando condizioni favorevoli a temporali intensi. Il riscaldamento diurno e la confluenza tra aria secca da Est e umida da Ovest porteranno a una zona di forte instabilità (CAPE tra 1000 e 2500 J/kg), sovrapposta a un intenso wind shear (15–25 m/s). I temporali, attivati principalmente da un fronte freddo in arrivo, potranno produrre grandine di grandi dimensioni (anche molto grande all’inizio) e piogge intense. Il rischio di raffiche di vento forti sarà maggiore nella parte orientale dell’area interessata.

In Spagna centrale, temporali isolati o sparsi si svilupperanno soprattutto sulle aree montuose, con rischio di grandine e raffiche. In Germania e Polonia si attendono temporali meno intensi, mentre in Russia settentrionale e meridionale ci sarà rischio di grandine, raffiche e, localmente, tornado, specie dove i profili termici lo permettono.

Infine, la mappa ESTOFEX evidenzia la possibilità di attività temporalesca sul Nord/Est d’Italia: ciò si riferisce a fenomeni pomeridiani e principalmente sui rilievi alpini.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: